Последние дни Александра Лукашенко

Буквально вчера я имел диспут с одним из своих товарищей на тему дальнейшего будущего Белоруссии. Нет, мы не спорили, я не имею такой привычки, просто каждый из нас озвучил свое видение и сделал прогноз на ближайшее время. После этого мы договорились подождать некоторое время, чтобы понять, кто же из нас был более близок к истине.Именно вчера я выдвинул предположение, что режиму Лукашенко, в том виде, в котором он сложился в настоящее время, осталось не более четырех дней. Именно столько времени, на мой взгляд, нужно чтобы начали сдавать нервы у силовиков и правоохранителей, которые сегодня оказались перед сложным выбором – пойти против своего народа, или предать руководство страны и свое непосредственное начальство. То, что на улицах белорусских городов сегодня митингует именно народ, а не «безработные наркоманы и преступники, наемники из Украины, России, Польши, Голландии и стран Прибалтики», как нам это преподносит Александр Лукашенко, уже очевидно всем и каждому.Да, в Белоруссии разыгрывается полноценный Майдан, только отнюдь не украинский вариант, а более грамотный, тот, который был совсем недавно реализован на территории Армении. Майдан относительно мирный, реализованный в форме постоянного психологического давления на действующую власть, с трансляцией всего происходящего в сеть Интернет. Майдан рассчитанный на то, что силовой блок от осознания безысходности сложит оружие и встанет на сторону народа.Я не знаю, чем не угодил своему народу Александр Лукашенко в период своего многолетнего правления, но то, как он провел последние для себя выборы президента, не выдерживает никакой критики. Арест и заточение основных оппонентов, огульные обвинения в адрес России, давление на общественность и журналистов, откровенные подтасовки в ходе самой процедуры голосования – все это было сделано настолько нагло и топорно, что рассчитывать на отсутствие какой-либо реакции со стороны населения и политических конкурентов было просто глупо. Чего стоит только одна явка в 109 процентов и нехватка бюллетеней на участках для голосования. Да и итоговый результат, приписывающий Лукашенко более 80 процентов голосов избирателей, не выдерживает никакой критики.Разумеется, Лукашенко понимал, особенно анализируя опыт «братской» Украины, что любые волнения нужно давить жестоко, давить в зародыше. Но он не учел, что для принятия жестких мер нужен хотя бы мало-мальски убедительный повод. Жестокость белорусских силовиков, беспрецедентная и бессмысленная, наверняка войдет в историю. Сотни, я бы даже сказал тысячи роликов, выложенные в Интернет простыми пользователями, демонстрируют нам то, чего мы никогда не ожидали увидеть. Бессистемное избиение прохожих, стрельба по окнам жилых домов, безосновательные нападения на проезжающие мимо машины, пытки задержанных, избиение и задержание журналистов – после того, как все это стало достоянием общественности, количество желающих принять участие в акциях протеста начало расти с геометрической прогрессией. Страна погрузилась в череду митингов, шествий, пикетов и забастовок, и режим «поплыл». Министр МВД принес свои извинения и пообещал разобраться с фактами применения силы по отношению к задержанным, выпустил арестантов, а их за несколько дней набралось без малого 7 тысяч человек, и рекомендовал силовикам не трогать журналистов. Лукашенко и вовсе стал давить на совесть и говорить о страдающей от забастовок экономике. Именно в этот момент я понял, что ему поставили шах и мат и дни его сочтены.В сложившейся ситуации мне хочется спросить у белорусов, где те 80 процентов граждан, которые голосовали за Александра Лукашенко? Если вспомнить Украину, 2013 год, то электоральный рейтинг Виктора Януковича едва превышал 50 процентов. Но это были реальные люди, потому что в Киеве помимо Майдана мы видели и Антимайдан, а две густонаселенных области – Луганская и Донецкая, и вовсе заявили о своем выходе из состава Украины. Где поддержка Лукашенко?Нет, на мой взгляд, ситуация безвыходная даже не потому, что Евросоюз и США ополчились против Лукашенко и его соратников, требуя проведения новых выборов и угрожая санкциями. Белоруссии не привыкать жить под санкциями, этим Лукашенко не напугаешь. Ситуация безвыходная потому, что она откровенно тупиковая. Если Лукашенко продолжит отдавать приказы о жестком подавлении протестующих, то людей на улицах окажется еще больше, и мирный протест может поменять свою суть как таковую. А если Лукашенко начнет винить в «перегибах» силовиков и сядет за стол переговоров с лидерами протеста, то они в первую очередь потребуют наказать виновных в избиениях, расстрелах, пытках, незаконных арестах и разгонах мирных демонстрантов. Нужны будут сакральные жертвы, но Лукашенко на это не пойдет, так как в данном случае он может потерять единственную на сегодняшний день свою опору – силовиков. Эти люди попросту поймут, что их пытаются сделать крайними и банально разойдутся по домам от греха подальше.На мой взгляд, Лукашенко будет отчаянно упираться, но дни его как политика уже сочтены. Разумеется, одним из стимулов для удержания власти будет служить наличие в Уголовном Кодексе Республики Беларусь статьи 357, которая подразумевает наказание за захват власти в стране в виде смертной казни. Именно поэтому он никогда не признается в том, что результаты выборов были подтасованы, а власть он удерживал насильно, опираясь исключительно на «штыки» силовиков.Конечно, нужно признать, что на ситуацию в Белоруссии влияет целый ряд внешних факторов, которые выступают откровенным катализатором происходящего. Но, даже говоря об украинцах, русских, прибалтах, поляках и прочих «провокаторах», Лукашенко не должен забывать о том, что изоляторы временного содержания, тюрьмы и больницы забиты именно белорусами. И этого ему не простят. Я не уверен в том, что после свержения Лукашенко Белоруссия станет жить лучше. Скорее всего, данное государство ждет целая череда потрясений. Я не уверен и в то, что «обновленная» Белоруссия сохранит союзнические отношения с Россией. Нельзя упускать из виду тот факт, что страну раскачивают в том числе и с территории Евросоюза, а, следовательно, у Старого Света есть на нее свои планы. Но чтобы там не произошло, я уверен в том, что ответственность за данные события, события весьма трагичные, лежит в первую очередь на расслабившемся и потерявшим любые ориентиры Александре Лукашенко.Алексей Зотье