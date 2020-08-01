Корнилов ответил анекдотом на требование американца о репарациях чернокожим

"Вы считаете справедливыми эти требования протестующих, требование репараций? Раз вы за социальную справедливость, поделитесь своим. Дайте одну комнату тому, кто "незаконно пострадал" в результате ваших "репрессий", - предложил Корнилов.

"Вы мне напоминаете украинского "патриота" из анекдота. Ему говорят: за "ридну неньку" Украину корову отдашь? – Отдам. – Коня отдашь? – Отдам. – А свинью? – Нет, ну ты что! – А почему? – Потому что она у меня есть. Вот так и у вас. Вот такие вы "патриоты" и "протестующие", - заявил Корнилов.

Политолог Владимир Корнилов анекдотом отреагировал на требования американских активистов о репарациях чернокожим ради "восстановления справедливости".Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Радикальные сторонники движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") выступили с требованием репараций чернокожим за годы рабства. В СМИ и соцсетях активно распространяется фрагмент эфира телеканала Fox, где об этом еще в 2016 году говорит активист Ральф Кванелл. Он сравнивает ситуацию с победой в войне и компенсациях японцам, коренным американцам, а также евреям за Холокост.Корнилов высказался о ситуации с "репарациями" в эфире программы Первого канала "Время покажет", где требования BLM поддержал американский эксперт Майкл Васюра. Политолог указал собеседнику на проблему бездомных в США, где значительная часть бедных людей без собственного жилья относится к афроамериканцам.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Американец ответил на это отказом и неудачно попытался опровергнуть проблему бездомных в Штатах. Корнилов в ответ рассказал Васюре анекдот об украинском "патриоте" из провинции, который наглядно иллюстрирует логику и главный изъян подобной "солидарности".Отметим, за пределами США движение BLM активно критикуется за оправдание нарушений закона, избирательность понятия "справедливость" и призывы к беспорядкам. Отдельные эксперты даже призывают признать его террористическим из-за угрозы порядку и стабильности, которую несут отдельные его представители.Григорий Егоро