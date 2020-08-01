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ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

Sergey Сегодня, 09:150Новости
ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией
Фото: Reuters
Европейский союз предложит белорусским властям помощь в налаживании диалога с оппозицией и гражданами. Об этом заявили главы МИД ЕС по итогам встречи в режиме видеоконференции, передает RT.
«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.

Кроме того, министры согласились с необходимостью санкций в отношении «виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии.

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