ЕС предложит Минску помощь в налаживании диалога с оппозицией

«Евросоюз представит белорусским властям предложение поддержки в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом с целью разрешения текущего кризиса», — говорится в заявлении.

Фото: ReutersЕвропейский союз предложит белорусским властям помощь в налаживании диалога с оппозицией и гражданами. Об этом заявили главы МИД ЕС по итогам встречи в режиме видеоконференции, передает RT.Кроме того, министры согласились с необходимостью санкций в отношении «виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов».Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии.