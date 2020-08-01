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Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"

root Сегодня, 09:150Новости
Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"

Священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса после сделанного им замечания о русской музыке. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook, передает РИА Новости.
Конфликт, как утверждает Винник, произошел 12 августа в автобусе, следовавшем по маршруту Ивано-Франковск – Долина. Священнослужитель сделал водителю замечание, чтобы тот выключил русскую музыку.
"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.

Он пожаловался, что не смог сфотографировать водителя и номер автобуса, так как у него разрядился телефон.

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