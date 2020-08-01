Общественники передали музею прифронтового Кировска копию Книги Памяти (ФОТО)

Общественники передали Кировскому историко-художественному музею копию Книги Памяти "Через века, через года, – помните!" о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации города."14 августа в Кировске состоялось мероприятие, посвященное передаче копии Книги Памяти "Через века, через года, – помните!" в городской историко-художественный музей", - говорится в сообщении.В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Кировска Геннадий Карцев, руководитель исполкома Кировского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" Александр Коржан, член общественной палаты ЛНР Нина Пшеничкина, представители городского совета ветеранов войны и труда, молодежь города.Копию Книги Памяти городскому музею передала секретарь Кировского совета ветеранов войны и труда Любовь Монька."Благодаря самой многочисленной общественной организации "Мир Луганщине" и ветеранской организации родился такой феноменальный проект, как Книга Памяти. Подвиги наших отцов и дедов мы храним в наших сердцах, передавая из поколения в поколение", - сказал Карцев.Он поблагодарил всех участников, кто создавал раздел Книги Памяти, посвященный Кировску."Мы должны чтить, хранить память о тех людях, которые сделали все, чтобы мы с вами здесь сегодня собрались, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, которые сейчас защищают нашу Республику", - подчеркнул Коржан.Эстафета, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала по инициативе проекта "Забота о ветеранах" общественного движения "Мир Луганщине" в апреле 2019 года. Первым Книгу Памяти принял Краснодонский район. За год эстафета прошла через все города и районы Республики, активисты и общественники вносили в книгу информацию о героях войны и труда, прославивших их территории.В июне представители проекта и Республиканской организации ветеранов передали Книгу Памяти Луганскому краеведческому музею.15 августа — Луганск