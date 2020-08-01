Подача воды в Свердловск прекратилась из-за аварии на магистральном водоводе – МЧС

Подача воды в Свердловск прекратилась из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 мм ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды потребителям в Свердловске", – говорится в сообщении.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим – до 05:00 16 августа.

15 августа — Луганск