Подача воды в Свердловск прекратилась из-за аварии на магистральном водоводе – МЧС
Подача воды в Свердловск прекратилась из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 мм ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды потребителям в Свердловске", – говорится в сообщении.
Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим – до 05:00 16 августа.
15 августа — Луганск
"В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 мм ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды потребителям в Свердловске", – говорится в сообщении.
Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим – до 05:00 16 августа.
15 августа — Луганск
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