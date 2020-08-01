Подача воды в Ровеньки и часть Свердловского района приостановилась из-за аварии – МЧС

Подача воды в Ровеньки и часть Свердловского района приостановилась из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 800 мм "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки" 14 августа с 21:30 ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды на Ровеньки, а также потребителям Свердловского района, подключенным от Володарского магистрального водовода", – говорится в сообщении.

Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим – до 16:00 16 августа.

15 августа — Луганск