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Подача воды в Ровеньки и часть Свердловского района приостановилась из-за аварии – МЧС

Sergey Сегодня, 09:300Новости
Подача воды в Ровеньки и часть Свердловского района приостановилась из-за аварии – МЧС
Подача воды в Ровеньки и часть Свердловского района приостановилась из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 800 мм "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки" 14 августа с 21:30 ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды на Ровеньки, а также потребителям Свердловского района, подключенным от Володарского магистрального водовода", – говорится в сообщении.
Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим – до 16:00 16 августа.
15 августа — Луганск

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