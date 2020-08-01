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В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом

root Сегодня, 11:4511Новости
В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 5061 случай заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.
У 26,7 процента инфицированных нет симптомов.
Выздоровели 6447 человек, умерли 119.
Наибольшее число новых заболевших — в Москве (695), Санкт-Петербурге (162) и Свердловской области (158). Нет суточного прироста больных на Чукотке.
Всего за время эпидемии в России зарегистрировано 917 884 случая COVID-19. Из больниц выписали 729 411 человек. Скончались 15 617 пациентов.

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