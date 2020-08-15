В Ровеньках, Свердловске и Свердловском районе прекращена подача воды
Подача воды в Ровеньки, Свердловск и часть Свердловского района приостановилась из-за аварий на магистральных водоводах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 800 мм «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема — Ровеньки» 14 августа с 21:30 ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды на Ровеньки, а также потребителям Свердловского района, подключенным от Володарского магистрального водовода», — говорится в сообщении.
Также, прекращена подача воды в Свердловск из-за аварии на магистральном водоводе.
«В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 мм ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды потребителям в Свердловске», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим — до 05:00 16 августа. Удобный город - Сегодня, 11:59 45
«В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 800 мм «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема — Ровеньки» 14 августа с 21:30 ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды на Ровеньки, а также потребителям Свердловского района, подключенным от Володарского магистрального водовода», — говорится в сообщении.
Также, прекращена подача воды в Свердловск из-за аварии на магистральном водоводе.
«В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 мм ориентировочно до окончания ремонтных работ прекращена подача воды потребителям в Свердловске», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ориентировочное время окончания ремонтных работ с учетом вхождения в рабочий режим — до 05:00 16 августа. Удобный город - Сегодня, 11:59 45
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