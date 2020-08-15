В Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусом

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: РИА НовостиВ Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, передает RT.Отмечается, что всего в Крыму зафиксировали 1715 случаев заболевания COVID-19.