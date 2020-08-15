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В Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусом

root 15-08-2020, 12:4557Новости
В Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Крыму за сутки выявили 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, передает RT.
«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что всего в Крыму зафиксировали 1715 случаев заболевания COVID-19.

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