Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал он.

Фото: globallookpress.comБелорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.По словам Лукашенко, в настоящее время «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии».Лукашенко добавил, что сегодня защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства».«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — заявил белорусский президент.