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Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

root 15-08-2020, 12:45108Новости
Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным
Фото: globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, в настоящее время «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии».
«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал он.

Лукашенко добавил, что сегодня защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства».
«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — заявил белорусский президент.

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