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В России началось производство вакцины от коронавируса

Sergey Сегодня, 12:4530Новости
В России началось производство вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи, передает RT.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что срок выпуска необходимого для россиян количества вакцины от COVID-19 может занять от девяти до 12 месяцев.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране вакцины от COVID-19. Она получила название «Спутник V».

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