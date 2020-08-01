Со стороны Луганска начали строить КПВВ возле Счастья и Первомайска. ФОТО
Благодаря действующему перемирию продолжаются работы на строительных площадках пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».
Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе НМ.
«При содействии военных, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники строительных организаций продолжают работы по подготовке новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья. На строительные площадки завозят материалы и устанавливают временные технические сооружения. Для выравнивания горизонта строители провели срезку поверхностного грунта. Специалисты роют котлованы под коммуникации и проводят распланировку строительных площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое»», — говорится в сообщении.
Политика - Сегодня, 13:15 6
Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе НМ.
«При содействии военных, представителей СЦКК, МЧС и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники строительных организаций продолжают работы по подготовке новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья. На строительные площадки завозят материалы и устанавливают временные технические сооружения. Для выравнивания горизонта строители провели срезку поверхностного грунта. Специалисты роют котлованы под коммуникации и проводят распланировку строительных площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое»», — говорится в сообщении.
Политика - Сегодня, 13:15 6
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