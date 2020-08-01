Предпенсионера не могут не взять на работу и не могут уволить. Новый закон принят в Луганске

В июне текущего года в Луганске был принят Закон согласно которого введена ответственность работодателей как за необоснованный отказ при приеме на работу граждан предпенсионного возраста, так и за увольнение лиц данной категории.Обо всех нюансах и тонкостях нового закона журналистам газеты «21 век» рассказал депутат Александр Криеренко.Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу пенсии по возрасту в соответствии с пенсионным законодательством Республики. Таким образом, к предпенсионерам относятся граждане, которым до пенсии осталось 5 лет.«В отношении приема на работу в cm. 64 Трудового кодекса ЛНР указано, что запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Также запрещается отказывать в заключении трудового договора по мотивам достижения определенного возраста, если иное не установлено законодательством. Так, если сотрудник не соответствует ожиданиям работодателя по своим деловым качествам, то отказать ему в приеме на работу можно, — это будет обоснованно. Однако нельзя это сделать исключительно по таким мотивам, как пол, возраст, место жительства, национальность, язык, имущественное, семейное, социальное и должностное положение, если они никак не связаны с деловыми качествами, — это будет необоснованно», — рассказал Александр Криеренко, добавив, что эта общая норма распространяется и на предпенсионеров.Депутат уточнил, что возраст не может быть отказным мотивом сам по себе, но может им являться, если является деловым качеством, то есть влияет на выполнение работы. Например, если компания ищет курьера для перевозки тяжелых товаров, то логично, что при выборе посыльного она отдаст предпочтение молодым и более выносливым сотрудникам.Александр Криеренко пояснил, что, как любой другой работник, гражданин предпенсионного возраста за защитой своих нарушенных трудовых прав имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам, суд и органы прокуратуры, если иное не установлено законом.За отказ в трудоустройстве гражданина предпенсионного возраста, а также его необоснованное увольнение установлена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 1561 Уголовного кодекса, за которую следует наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов. Кроме того, за указанные нарушения трудового законодательства установлена гражданско-правовая и административная ответственность.Ни одного сотрудника нельзя уволить необоснованно — не только предпенсионера, для увольнения должны быть основания.«Например, личное заявление работника, прогул, появление на работе пьяным, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей и т. д. Полный список оснований для увольнения определен в Трудовом кодексе ЛНР. Следовательно, для расторжения трудового договора нужно использовать лишь одно из них, тогда увольнение будет обоснованным. Поэтому на самом деле под обоснованным увольнением нужно (в интересах работодателя) понимать наличие фактических обстоятельств, то есть реальных оснований, дающих организации право на использование того или иного правового основания для увольнения», — пояснил Александр КриеренкоОн подчеркнул, что крайне важно, чтобы в документах, сопутствующих увольнению, содержались доказательства того, что эти обстоятельства имели место. Если указанных обстоятельств нет или процедура увольнения нарушена, то имеет место необоснованное увольнение.Порядок и основания приема на работу также установлены трудовым законодательством. Мотивированный отказ для любого кандидата может содержать следующие основания: неподходящее образование, недостаточный опыт работы, отсутствие необходимой профессии (квалификации), медицинские противопоказания к труду, иные причины, которые связаны с деловыми качествами кандидата.Учитывая изложенное, общие основания увольнения и принятия на работу, установленные трудовым законодательством, распространяются на всех граждан, в том числе и на граждан предпенсионного возраста.«Работодатель не имеет права просить, принуждать гражданина предпенсионного возраста уволиться по собственному желанию, это является незаконным способом прекращения трудовых отношений», — добавил депутат, подчеркнув, что существует явное и неявное принуждение.Он отметил, что при явном принуждении работодатель напрямую требует достаточно быстро подать заявление на увольнение по собственному желанию. Однако на практике все чаще встречается неявное принуждение.При неявном принуждении руководство создает своему сотруднику такие условия, что он сам вынужден покинуть место работы. Делать это работодатель может любыми доступными способами. Методы воздействия на работника могут быть следующие: шантаж, когда руководство организации предупреждает сотрудника, что если он не напишет заявление по своему желанию, его уволят по статье с соответствующей записью в трудовой книжке; нарушение законодательства путем незаконного лишения зарплаты либо необходимости работать сверхурочные часы; просьба руководства расторгнуть договор; давление на сотрудника путем назначения различных штрафов или дополнительных отработок, если заявление написано не будет.Александр Криеренко отметил, что важно помнить, что даже если работник предпенсионного возраста сам уволился, но при этом будут доказательства, что его вынудили уйти из организации по достижении данного возраста, работник вправе обратиться в компетентные органы за защитой своих прав.«В случае нарушения трудовых прав лучше сразу обращаться в суд, органы прокуратуры или исполнительный орган государственной власти в сфере труда и трудовых отношений, Министерство труда и социальной политики», — резюмировал он. Политика - Сегодня, 12:45 119