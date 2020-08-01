Зеленский заявил об угрозе появления "горящего Донбасса" в Белоруссии

"Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", — написал президент в своем Telegram-канале.

Фото: ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе появления на территории Белоруссии "горящего Донбасса", передает РИА Новости.Так украинский лидер отреагировал на решение Минска передать России задержанных ранее на территории Белоруссии 32 российских граждан. По его словам, последствия этого "будут трагическими".Также Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.В пятницу белорусские власти передали Москве 32 россиян, задержанных в конце июля под Минском. Еще один, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.