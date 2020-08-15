ВСУ привлекут солдат срочной службы к разминированию в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики планируют привлечь военнослужащих срочной службы к работам по разминированию в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В связи с многочисленными фактами небоевых потерь личного состава ВСУ подразделения, находящиеся в зоне "ООС", испытывают острую нехватку кадров. Гибель и ранения военнослужащих в подавляющем большинстве связаны с подрывами на собственных минных полях. С целью исключения подрывов личного состава командованием инженерных войск ВСУ запланированы мероприятия по формированию в воинских частях нештатных групп разминирования, которые приступят к ликвидации неучтенных минно-взрывных заграждений, находящихся вблизи расположения войск", – рассказал он.

Филипоненко уточнил, что "ввиду отсутствия необходимого количества специалистов инженерных подразделений к комплектованию нештатных групп планируют привлечь военнослужащих срочной службы, которые пройдут трехнедельный курс по саперному делу, после чего их отправят в зону "ООС" для участия в разминировании".

"По данным нашего источника, в 143-й центр разминирования в Каменец-Подольском Хмельницкой области уже прибыли 40 отобранных военнослужащих срочной службы, которые были призваны в вооруженные силы весной текущего года. С целью исключения распространения информации занятия с прибывшими проходят под легендой проведения сборов с резервистами", – сообщил офицер пресс-службы.

Ранее Филипоненко информировал, что более 200 военнослужащих ВСУ с начала года подорвались на украинских минах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, 85 из них погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 августа — Луганск