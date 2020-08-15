Плохо обученный боец ВСУ подорвался при установке боеприпаса – Народная милиция

Плохо обученный военнослужащий ВСУ получил ранения, нарушив требования безопасности при установке боеприпаса во время проведения инженерных работы по оборудованию позиций в районе железнодорожной станции Кондрашевская-Новая. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что за прошедшие сутки наблюдателями оборонного ведомства Республики зафиксирован взрыв на позициях первого батальона 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Кондрашевская-Новая.

"По имеющейся информации, в результате нарушения требований безопасности при установке инженерного боеприпаса получил ранения сержант Цибульский. По информации источника, данный военнослужащий прибыл в подразделение после прохождения обучения в 143-м центре разминирования в Хмельницкой области, но достаточными навыками инженерного дела не овладел", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "факт ранения военнослужащего командир бригады (полковник Олег) Зенченко представил как нарушение требований безопасности при выполнении инженерных работ".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 августа — Луганск