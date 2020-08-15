В Луганске объявили новые сроки публикации итогов переписи населения в 2019 году



Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечаются в пресс-службе, цифры должны опубликовать до 30 сентября.

«Установить срок формирования и опубликования итогов переписи населения ЛНР 2019 года — до 30.09.2020», — говорится в сообщении.

Примечательно, что новое решение о переносе сроков подписано и опубликовано 7 августа, а вступило в силу — 16 июля.

Отметим, что ранее был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи — до 30 апреля 2020 года, затем — до 31 мая. Позже сроки вновь перенесли — до 15 июля.

Как сообщалось ранее, в Луганске и Донецке с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. На начало переписи неподконтрольной Украине территории Донбасса, по некоторым оценкам, суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел. Политика - Сегодня, 15:06 158 В Луганске в очередной раз перенесли сроки опубликования итогов переписи населения.Об этом сообщает пресс-служба правительства.Как отмечаются в пресс-службе, цифры должны опубликовать до 30 сентября.«Установить срок формирования и опубликования итогов переписи населения ЛНР 2019 года — до 30.09.2020», — говорится в сообщении.Примечательно, что новое решение о переносе сроков подписано и опубликовано 7 августа, а вступило в силу — 16 июля.Отметим, что ранее был установлен срок формирования и опубликования итогов переписи — до 30 апреля 2020 года, затем — до 31 мая. Позже сроки вновь перенесли — до 15 июля.Как сообщалось ранее, в Луганске и Донецке с 1 по 14 октября 2019 года проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. На начало переписи неподконтрольной Украине территории Донбасса, по некоторым оценкам, суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел. Политика - Сегодня, 15:06 158

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