"Не смогли встать в позу?": Ницой увидела "русскую угрозу" в сериалах

"Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это все на русском языке. И все дети в Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать", — возмутилась Ницой.

Фото: ©Larysa Nitsoi / FacebookУкраинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за показа русскоязычных сериалов по телевидению и обвинила ТВ и кино в "развращении" молодых украинцев, передает РИА Новости.В эфире "4 канала" она заявила, что атрибуты богатой жизни, демонстрируемые в фильмах, повышают популярность и привлекательность русского языка.Досталось от писательницы и актерам, снимающимся в таких сериалах."Актеры, вы что, не смогли стать все вместе в позу? Ну, вы не можете перед продюсерами стать, руки в боки, и сказать: "Мы не будем дальше популяризировать русский язык!" — заявила она.Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Она называла "быдлом" соотечественников, которые слушают российскую музыку, и предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением моратория на использование "русскоязычного культурного продукта". Помимо этого, она выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, произведения которых назвала "щупальцами русского мира".