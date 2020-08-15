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При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека

Sergey 15-08-2020, 16:1588Новости
При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, обрушилась надземная галерея — переход между помещениями. В ней находился ленточный конвейер для транспортировки угля.
Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте.
"Воркутауголь" подтвердила гибель четырех горняков. В компании также заявили, что ЧП вызвано нарушением требований техники безопасности.
Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов и разобрали рухнувшую конструкцию. Шахта "Воргашорская" продолжила работу.

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