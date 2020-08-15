При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека

Фото: РИА НовостиЧетыре человека погибли в ЧП на шахте "Воргашорская" в Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.По словам собеседника агентства, обрушилась надземная галерея — переход между помещениями. В ней находился ленточный конвейер для транспортировки угля.Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте."Воркутауголь" подтвердила гибель четырех горняков. В компании также заявили, что ЧП вызвано нарушением требований техники безопасности.Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов и разобрали рухнувшую конструкцию. Шахта "Воргашорская" продолжила работу.