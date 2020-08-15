Жители Красного Луча на митинге почтили память погибших при защите Республики земляков (ФОТО)

Жители Красного Луча на митинге-реквиеме почтили память земляков-ополченцев, погибших при защите Республики от агрессии ВСУ в ходе боевых действий 2014-2015 годов. Об этом сообщил отдел информационной и внутренней политики администрации города."15 августа на улице Лесная Эмос у памятного знака погибшим защитникам Донбасса состоялся митинг-реквием, посвященный павшим при защите Республики краснолучанам", – говорится в сообщении.Почтить память героев пришли глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко, представители Краснолучского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", председатель городского совета ветеранов Екатерина Изотова, участники проекта "Молодая гвардия", родственники погибших, неравнодушные жители города."Сегодня мы чтим память тех мужественных, смелых, честных мужчин, которые в августе 2014 года не побоялись встать на защиту своей Родины. Они не прятались по подвалам, не уезжали, не выжидали. Благодаря им у нас сегодня есть своя Республика, свой дом, наш родной русский язык. Украинская власть обманывает нас, не выполняя Минские соглашения и пытаясь дестабилизировать ситуацию. Но наши воины, которые сейчас стоят на защите Республики, могут дать ей смелый и достойный отпор", – обратился к собравшимся Рыбальченко.Участники митинга вспомнили погибших земляков Сергея Козлова, павшего в боях у села Дьяково, Александра Богоноса, погибшего при защите поселка шахты "Новопавловская" от киевских силовиков, Юрия Барышева, который погиб при нападении украинской диверсионно-разведывательной группы на Красный Луч в январе 2015 года, Михаила Мешкова, павшего в боях у поселка Чернухино."Тяжело выражать скорбь матерям, женам, сыновьям… Я знаю, что здесь присутствуют родственники погибших воинов. Слава вашим детям, отцам, мужьям, вечная им память", – отметила руководитель исполнительного комитета Краснолучского теротделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Галкина.Изотова подчеркнула, что "благодаря мужеству и героизму погибших ребят боевики были отброшены от Красного Луча"."Мы, ветераны города, чтим память наших павших защитников. Свою признательность им мы пронесем сквозь годы, а те, кто пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Вечная память всем погибшим за нашу свободу и правду", – сказала она.Председатель уличного квартального комитета Анна Богач напомнила, что по инициативе жителей Красного Луча, при поддержке городской администрации и добровольных помощников в городе был открыт памятный знак, который "увековечил имена земляков, погибших при исполнении воинского и человеческого долга"."Он стал символом неумирающей памяти. А если память живет, значит, живут и наши ребята. Живут в наших воспоминаниях, в родных, в делах, которые они успели сделать на этой земле. И пусть пройдут годы – мы никогда не забудем погибших защитников Донбасса", – сказала она.В память о павших героях прозвучал троекратный оружейный военный салют.Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы, после чего протоиерей отец Артемий отслужил панихиду.15 августа — Луганск