У луганчанина нашли во дворе дома двухметровый куст конопли и тайник с килограммом наркотиков



Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Наркотики обнаружили в замаскированном под землёй тайнике во дворе дома у жителя Луганска. Наркотическое средство, предположительно каннабис, общим весом примерно один килограмм отправили экспертам для проверки.

Кроме этого, во дворе дома сотрудники Генпрокуратуры обнаружили куст растения рода конопли, высотой более двух метров, общим весом примерно четыре килограмма. Мужчина самостоятельно культивировал и выращивал растение.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Происшествия - Сегодня, 16:24 168 У жителя Луганска обнаружили и изъяли около одного килограмма наркотиков.Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.Наркотики обнаружили в замаскированном под землёй тайнике во дворе дома у жителя Луганска. Наркотическое средство, предположительно каннабис, общим весом примерно один килограмм отправили экспертам для проверки.Кроме этого, во дворе дома сотрудники Генпрокуратуры обнаружили куст растения рода конопли, высотой более двух метров, общим весом примерно четыре килограмма. Мужчина самостоятельно культивировал и выращивал растение.Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.Происшествия - Сегодня, 16:24 168

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