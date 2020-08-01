Сослуживцы проводили в последний путь защитника ЛНР, убитого украинским снайпером (ФОТО)

Церемония прощания и похорон 27-летнего военнослужащего Народной милиции ЛНР Владислава Мотузова, погибшего в результате снайперского обстрела со стороны киевских силовиков, состоялись в Стаханове на одном из городских кладбищ. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Военнослужащий Народной милиции погиб 15 августа в районе села Логвиново в результате снайперского обстрела со стороны киевских силовиков. Народная милиция передала украинской стороне, представителям международных организация и Генеральной прокуратуры ЛНР материалы, связанные с убийством киевскими силовиками защитника Республики.Проводить в последний путь погибшего защитника ЛНР пришли его сослуживцы, друзья и близкие, а также представители администрации Брянки, где жил погибший. Похоронили защитника Республики на Аллее Славы на территории стахановского кладбища в районе жилмассива Каменка, где покоятся уже несколько десятков военнослужащих Народной милиции ЛНР.Командир отдельной Чистяковской гвардейской бригады Народной милиции ЛНР, ветеран войны в Афганистане Андрей Скорый отметил, что военнослужащие Республики не поддались на провокации со стороны Украины и ответный огонь не открывали. При этом комбриг подчеркнул, что все украинские военные преступники обязательно понесут заслуженное наказание."В очередной раз президент Украины (Владимир Зеленский) доказал, что он не способен управлять своим войском. Мы же с вами подразделение, которое выполняет приказы, и если будет приказ, мы отомстим за наших товарищей, а сейчас будем и дальше выполнять Минские соглашения, - сказал он. - Знаю, что нелегко, но есть приказ (о соблюдении режима прекращения огня), и мы с вами военные люди, и это наша прямая обязанность (выполнять приказы – примечание ЛИЦ). Может, мы больше сделаем не стреляя, поверьте, расплата близко, и мы с вами победим!"Заместитель командира Чистяковской бригады Сергей Лантрат выразил уверенность в том, что погибший защитник Республики в памяти жителей Донбасса навсегда останется героем."15 числа (августа) погиб наш боевой товарищ в результате снайперского выстрела. Украина подлым образом нарушила очередные обещания мира в Донбассе. Я надеюсь, что каждый военный преступник ответит за содеянное и понесет достойное наказание", - сказал он.Глава администрации Брянки Николай Моргунов отметил, что Мотузов был "гражданином Республики, русским воином, который не побоялся угроз и взялся за оружие для того, чтобы отстоять историческую правду, свою землю и почетно отдал свою жизнь за други своя". Мэр города подчеркнул, что Народная милиция соблюдает перемирие, "потому что знает цену слова русского человека". Он выразил надежду на то, что мир обязательно вернется в Донбасс, а все украинские преступники будут наказаны.Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.Народная милиция ЛНР сообщила о доведении до военнослужащих приказа, предусмотренного допмерами по усилению "режима тишины", 26 июля.Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".18 августа — Стахано