Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

root Сегодня, 18:4521Новости
Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии
Фото: © РИА Новости
Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.
Еще двое военнослужащих из России получили ранения. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Он представлен к государственной награде посмертно.
В Минобороны пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: