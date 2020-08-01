Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии
Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.
Еще двое военнослужащих из России получили ранения. Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Сработало самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Он представлен к государственной награде посмертно.
В Минобороны пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
Метки: {keywords}