Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко

root Сегодня, 19:1523Новости
Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается в сообщении.

Ранее Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в рамках телефонного разговора.
17 августа Лукашенко заявил, что канцлер ФРГ звонила ему, чтобы «поговорить».
Белорусский лидер добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: