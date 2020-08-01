Путин провёл телефонные переговоры с Лукашенко

«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — отмечается в сообщении.

Фото: ReutersПрезидент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство БЕЛТА.Ранее Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в рамках телефонного разговора.17 августа Лукашенко заявил, что канцлер ФРГ звонила ему, чтобы «поговорить».Белорусский лидер добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».