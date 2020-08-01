Вассерман объяснил продажу золота из резервов России при его рекордной цене

Публицист Анатолий Вассерман объяснил продажу золота из резервов России на фоне рекордной стоимости этого драгоценного металла.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам Вассермана, Банк России реализует золото на международных рынках по целому ряду причин. Первой из них является невозможность обеспечения текущих расходов бюджета этим металлом, тогда как его продажа за реальные деньги пополняет казну и дает государству дополнительные средства.Потребность в валюте усиливается не только из-за ослабления рубля, но и при росте спроса на доллары и евро из-за происходящего на бирже, отмечает Вассерман. Доллары, полученные от продажи золота, позволяют ЦБ запастись долларами для "парирования разнообразных паник", указывает эксперт.Наконец, большую важность имеет рекордный объем золота в общей структуре резервов России. За последние годы он достиг рекордного уровня, и РФ может позволить себе продать часть золота с потенциальной выгодой, чему способствует ситуация на рынке драгметаллов в условиях коронавирусного кризиса."Именно для таких случаев и существует золотой запас. Мы накопили достаточно золота, чтобы позволить себе распродать какую-то его часть. Плюс, сейчас цена золота высока как никогда.И многие прогнозируют, что будет откат, и золото несколько подешевеет. Поэтому имеет смысл воспользоваться этой конъюнктурой в надежде на то, что в момент отката мы восполним распроданную часть запасов", - сказал Вассерман в эфире радио "Аврора".Ранее стало известно, что мировые цены на золото существенно снизились после роста до исторических максимумов. Причиной этого стала первая вакцина от коронавируса, которая была создана в России. Препарат "Спутник V" вселил оптимизм в валютных инвесторов, дав надежду на полное экономическое возрождение, в результате чего спрос на золото пошел вниз.Григорий Егоро