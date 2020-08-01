Синоптики прогнозируют днем 19 августа в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 19 августа будет колебаться от 13 градусов тепла ночью до 32 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 18 августа до 21:00 19 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 19 августа метеорологи отмечали в 1875 году – плюс 3,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2008 году и составляла плюс 39,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 19 августа – 04:46, время захода – 20:03. Продолжительность светового дня составит 15 часов 17 минут.

По предварительному прогнозу, 20-21 августа сохранится сухая, умеренно теплая погода.

18 августа — Луганск