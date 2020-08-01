Депутат Народного Совета и волонтеры вручили подарки детям прифронтовых поселков Брянки (ФОТО)

Представители проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" вручили подарки детям, проживающим в подведомственных Брянке прифронтовых поселках Вергулевка и Южная Ломоватка. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В поселках городского типа Вергулевка и Южная Ломоватка города Брянки 18 августа прошла развлекательная программа для детей, проживающих на прифронтовых территориях Республики", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что в рамках акции "Забота о детях" активисты проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" совместно с депутатом Народного совета от ОД Светланой Хворостян организовали праздник для ребят, в ходе которого вручили 75 сладких подарков."Сегодня в рамках акции "Забота о детях", проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" приехал с развлекательной программой для деток, которые проживают у нас на прифронтовых территориях. В поселках Вергулевка и Южная Ломоватка выдали 75 сладких подарков", – сказала помощник руководителя проекта Анастасия Дробязкина.Заведующая детским садом "Золушка" поселка Вергулевки Светлана Соколова поблагодарила волонтеров за организованный детям праздник."Очень важно дарить радость детям и делать добро без поводов. Активисты проекта "Волонтер" самостоятельно подготовили развлекательную программу для детей. Мне приятно видеть улыбки на лицах ребят, и я рада, что нам удалось подарить им прекрасное настроение и положительные эмоции", – подчеркнула Хворостян.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.18 августа — Луганск