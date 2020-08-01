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Польша начала принимать желающих покинуть страну белорусов

root Сегодня, 21:150Новости
Польша начала принимать желающих покинуть страну белорусов
Фото: Reuters
Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, которые желают покинуть страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM, передает RT.
«Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы», — цитирует РИА Новости Пшидача.

Он отметил, что есть просьбы о переходе границы без необходимых документов.
Министр также добавил, что есть примеры людей, обратившихся за такой помощью и получивших её.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничеству с Россией.

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