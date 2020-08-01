Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов

"Комитет установил, что президент России Владимир Путин дал указание на проведение российских попыток взломать компьютерные сети и учетные записи, связанные с Демократической партией, и обеспечить утечку информации, наносящей ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу", - говорится в документе.

Фото: РИА НовостиСпециальный комитет сената США по разведке пришел к выводу, что президент России Владимир Путин якобы дал указание попытаться взломать сети Демократической партии в 2016 году, говорится в опубликованном во вторник отчете по итогам проведенного законодателями расследования, при этом никакие доказательства этому утверждению не приводятся, передает РИА Новости.Цель этого, считают авторы документа, было навредить Клинтон, "помочью избирательному штабу (Дональда) Трампа" и подорвать демократические процессы в США.В 2018 году минюст США в рамках расследования спецпрокурором Робертом Мюллером возможного вмешательства России в выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян, назвав их сотрудниками спецслужб и обвинив в хакерских атаках на сети Демпартии.Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит Украина, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.