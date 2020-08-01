Завтра в 7 городах и двух поселках не будет воды. Жителей просят сделать запас



«По уведомлению ООО «Луганские электрические сети» 19 августа будут проводиться ремонтные работы на электроподстанции «Ирригационная». В связи с этим с 09:00 до 17:00 будут обесточены Славяносербская и Краснолиманская насосные станции вторых подъемов», — говорится в сообщении.

В указанный период будет сокращена подача воды потребителям Алчевска, Перевальска, Стаханова, Кировска, Брянки, Зоринска, Артемовска, а также поселков городского типа Славяносербск и Родаково.

«Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения указанных населенных пунктов после восстановления стабильного энергоснабжения насосных станций — до 18:00 20 августа», — уточнили в «Луганскводе».

На предприятии призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды. Удобный город - Сегодня, 21:30 165 19 августа сократит подачу воды потребителям ряда городов региона из-за ремонтных работ на электроподстанции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«По уведомлению ООО «Луганские электрические сети»будут проводиться ремонтные работы на электроподстанции «Ирригационная». В связи с этимбудут обесточены Славяносербская и Краснолиманская насосные станции вторых подъемов», — говорится в сообщении.В указанный период будет сокращена подача воды потребителям Алчевска, Перевальска, Стаханова, Кировска, Брянки, Зоринска, Артемовска, а также поселков городского типа Славяносербск и Родаково.«Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения указанных населенных пунктов после восстановления стабильного энергоснабжения насосных станций — до 18:00 20 августа», — уточнили в «Луганскводе».На предприятии призвали потребителей обеспечить необходимый запас воды. Удобный город - Сегодня, 21:30 165

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