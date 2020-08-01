Где-то за гранью добра и зла

История учит нас тому, что сильное государство, которое нельзя захватить при помощи оружия, можно вполне успешно ослабить при помощи идеологии. Внедренные извне шаблоны и стандарты зачастую успешнее уничтожают независимые государства, чем ракеты и снаряды. Просто времени на это уходит гораздо больше. Но те, кто умеют ждать, как правило, идут именно подобным путем. Путем подмены идеологии и разрушения традиций.И не обязательно порабощать государства, захватывая их физически. Можно просто ослабить, поставить в некую зависимость от себя, в дальнейшем просто используя ресурсную базу уничтожаемой страны, делая при этом вид, что ты желаешь своим соседям лишь блага, по факту превращая некогда свободное государство в колонию.Разумеется, в наше непростое время нужно держать оборону не только на границе своего государства, но еще и на идеологическом фронте, сражение на котором ведется буквально за каждого гражданина. В общем, нужны некие фильтры, которые помогут оградить граждан от деструктивного влияния геополитических соперников, которые денно и нощно пытаются внедрить в сознание граждан откровенно опасные модели поведения.Сражаясь за умы своих сограждан, самое главное не переборщить и не поставить препоны там, где они не нужны и даже не приемлемы. Как бы ни сложились отношения двух государств, в любом случае нужно понимать, что культурный обмен неизбежен, как неизбежно и сотрудничество в сфере науки. Эти две плоскости человеческих взаимоотношений и являются тем стимулом, который дает толчок прогрессу.Сегодня далеко не все страны, точнее их политическое руководство, отдает себе отчет в том, что в борьбе за идеологическое доминирование на той или иной территории должен учитываться принцип разумности. Внутренняя политика руководства Северной Кореи тому яркий пример. Закрыв границы как для определенных людей, так и для определённой информации, руководство этой страны создало абсолютно замкнутую систему, которая более походит на утопию.Но Северная Корея хоть и яркий, но далеко не единственный пример того, как граждан одного государства пытаются максимально оградить от любого влияния, исходящего от внешнего мира. Соседняя с нами Украина, прокладывавшая свой путь к установлению собственной идеологической системы, начинала свою войну за умы обывателей с ограничения использования русского языка. Затем под запрет стала попадать русская культура, а потом и вовсе вспомнили про «пагубное» советское наследие, которое не позволяло украинцам сделать стремительный бросок в светлое европейское будущее. Так начиналось уничтожение истории. Истории, в большей части общей для всех республик постсоветского пространства.Мне весьма сложно понять, почему под гонения попала именно советская история, история страны-победительницы, так как Россия, хоть и является правопреемницей СССР, но реализует на своей территории совершенно другую идеологическую модель. Но украинские политики уже который год сознательно выкорчевывают именно все советское, делая это с пугающим фанатизмом и быстротой. Но логично ли тратить время и силы на уничтожения истории и идеологии государства, которого нет в помине без малого 30 лет?Я соглашусь с тем, что некоторые меры, предпринимаемыми украинцами для ослабления российского влияния на мировоззрение граждан, можно хоть и большой натяжкой, но все же назвать оправданными. Но есть и те, которые откровенно выходят за грани добра и зла. И речь идет не о размывании роли СССР во Второй мировой войне, разрушении памятников и нападении на ветеранов, вышедших на парад Победы 9 мая. Есть вещи куда менее объяснимые.12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали конкурсную заявку. Клип мальчика без объяснения каких-либо причин просто удалили из сети Интернет, лишив таким образом ребенка возможности побороться за престижную международную награду. Что же сделал Максим для того, чтобы попасть в подобный «бан»?Все очень просто. Мальчик, не искушенный в геополитических противостояниях, имел неосторожность продемонстрировать свой певческий дар, исполнив на престижном конкурсе в Лондоне небезызвестную песню «Смуглянка». Исполнил настолько хорошо, что видео с записью исполнения данной песни Максимом Ткачуком в течение нескольких часов стало «вирусным». Армия комментаторов обрушилась на подростка в соцсетях, назвав его "пропагандистом русского мира", а учителей и воспитателей ребенка обозвали "сволочами" и "предателями".Можно ли понять и хоть как-то оправдать подобное поведение? Лично у меня не получается. Представляю, как бы сейчас смотрели на Россию, если бы руководство нашей страны решило исключить из репертуара национальных исполнителей все песни с французским корнями в память о том, что в 1812 году французы сожгли Москву. Бред? Однозначно, даже несмотря на то, что у россиян может быть куда гораздо больше претензий к Франции, чем у Украины к СССР. В общем, вы меня, конечно, извините, но травля ребенка за то, что он исполнил песню военных лет — это где-то за гранью добра и зла…Алексей Зотье