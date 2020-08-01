Пожары за сутки уничтожили в ЛНР 37 га сухой травы и мусора – МЧС
Пожары за сутки уничтожили в ЛНР 37 га сухой травы и мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"За минувшие сутки ликвидировано 27 пожаров, 23 связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории общей площадью 37 га", - говорится в сообщении.
Напомним, центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 9 августа, а затем продлил до 21 августа в Республике самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.
Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует пять классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.
19 августа — Луганск
"За минувшие сутки ликвидировано 27 пожаров, 23 связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории общей площадью 37 га", - говорится в сообщении.
Напомним, центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 9 августа, а затем продлил до 21 августа в Республике самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.
Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует пять классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.
19 августа — Луганск
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