Пора красить

Большая просьба к нашим побратимам-змагарам: не снижайте революционный темп! Промедление смерти подобно, а вы тут объявляете паузу в восстании по поводу трансфера Роналду, то есть власти от Лукашенко к Тихановской. Никаких пауз, только сплошной нон-стоп. И пожалуйста, начните уже прыгать. Поймите: без прыжков тернистую дорогу в ЕС не одолеть. Надо постоянно перепрыгивать через членство в НАТО. Иначе так и останетесь аспирантами, как мы.Вместо отдыха после протестов следует красить заборы, остановки, подъезды, мосты в цвета «новой власти». Я вот внимательно просмотрел все видео в «Телеграм-канале», который ведут два одаренных гея из Польши. Никто не собирает на краску, заборы так и стоят в цветах тоталитарного режима. Вы что, б...ть, творите? Мы не просто так придумали все это в ходе полугодовой эрекции достоинства. Покраска площадей имеет практически такое же значение, как и сакральная жертва – основа основ любой «цветной революции». Понимаю: не удалось угандошить Тихановскую вместе с ее штабом в начале беломайдана. Не огорчайтесь, есть прекрасные грузинские специалисты, которые пока простаивают и дают интервью для американских документальных фильмов. Но для этого надо правильно выбрать место и время. Обращайтесь к Парубию, он с радостью предоставит все необходимые консультации. Только захватите переводчика с парубиевского на любой другой, нормальный язык мира. Иначе могут возникнуть досадные концептуальные расхождения наподобие расстегнутой ширинки того же Парубия во время официального приема у японского императора. Потом, правда, выяснилось, что это был вовсе не император, однако осадочек у японцев остался надолго.Дальше: вы постоянно игнорируете кастрюли в качестве непременного атрибута революционного восстания. А ведь это, с...ка, азбука передачи власти от утерявших доверие государственных структур к координационному совету восставшей Беларуси с ее чудом выжившим лидером. К составу совета никаких претензий нет.Все по методичке: никому не известные задроты, грантососы, сторонники запрета российского ТВ и социальных сетей, сексоты польской разведки и прочие достойные люди. Как по мне, не хватает лысых таджиков и бородатых женщин. Но это чисто вкусовое требование. И если вы наденете на головы кастрюли, восстание заиграет совершенно новыми красками. Просто поверьте, б…ть, на слово.Да, белые маечки, рубашечки, трусики – это все, конечно, неплохо смотрится. Но когда человек надевает кастрюлю, он автоматически преисполняется накопленной у нас гидностью и отрезает себе путь к позорному отступлению. Только вперед, к полному разгрому авторитарного режима, сфальсифицировавшего честный выбор белорусского народа, о котором он, народ, и не подозревал до заявления ЕС и США.И о разгроме: десять дней протестов, а ни одного снесенного памятника Ленину… Как так? Вы что, не улавливаете связь между навязанным Беларуси «совком» и режимом Лукашенко? Только полная декоммунизация откроет перед змагарами безвизовые врата европейского рая. О, там просто отлично! Пенсия по 1000 евро, зарплаты по 2000. У вас тоже такое будет, если успеете в сжатые сроки все расхерачить под корень. Это требование МВФ, который у вас будет главным. Типа директор-распорядитель всего. Очень строгие дяди и тети. Если вы не расхерачите все под корень, то не получите кредитов на оплату коммуналки. Она немного вырастет. Раз в десять-пятнадцать. Однако оно того стоит, поскольку вы больше не будете покупать агрессивный российский газ. Наконец-то слезете с газовой иглы Кремля, на которую вас подсадил Лукашенко.Сразу почувствуете гигантское облегчение. Теперь в трубах свободной Беларуси будет течь чистейший европейский газ, добываемый веселыми эльфами в озерах Швейцарии. По факту это будет тот же российский газ, только платить за него надо будет по цене «Дюссельдорф плюс».Плюсик будут класть (ложить) себе в карман молодые белорусские олигархи и их старшие европейские партнеры.А уголь у вас будет из Пенсильвании. Лидеры движения BLM встанут на трудовую вахту, чтобы обеспечить белорусов высокококсующимся углем с гигантской калорийностью. Под песню Цоя «Перемен» прямо в Минск приплывет баржа с американским углем. Встречать ее будут пением гимна, плясками и благодарственной молитвой. Потом нужда в декорациях отпадет, и заработает формула «Роттердам плюс». Не стану раскрывать ее содержание. Пусть это станет для вас приятным сюрпризом.Очень важно на данном этапе, чтобы в результате забастовок полностью остановились все промышленные и добывающие предприятия европейской Беларуси. Как только они встанут, вы сразу же начнете евроинтегрироваться в единую экономическую зону великой цивилизации. Деспотичный режим Лукашенко вас обманывал, заставляя горбатиться на производстве никому не нужной продукции с высокой добавленной стоимостью. Ликвидация устаревшего технического оборудования позволит улучшить экологическую ситуацию в стране и приведет к повышению поголовья зубров. Опять же, Минск внесет свой мощный вклад в борьбу с глобальным потеплением. На месте промышленных предприятий и шахт будут построены на средства ЕС торгово-развлекательные центры, казино, уютные кофе-шопы и прочие объекты европейской инфраструктуры.Впереди вас жду чудесные, волнующие перемены! До встречи на гей-параде!Александр Зубченко