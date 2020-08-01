ЕС не признал результаты выборов в Белоруссии

"Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", — сказала она, добавив, что "нет сомнений в том, что выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми".

Фото: © EMMANUEL DUNAND / AFPЕвросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита, передает РИА Новости.Кроме того, организация введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах".Мишель призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов "сопровождать мирный переход власти".Также анонсировано выделение 53 миллионов евро "для белорусского народа".С похожим заявлением после саммита выступила канцлер Германии Ангела Меркель.По словам Меркель, лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы".Она добавила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и "мы выступаем за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии ОБСЕ.При этом Меркель подчеркнула, что сама она посредником быть не может, так как ранее президент Александр Лукашенко отказался от телефонного разговора с ней.