Россия заявила протест Норвегии из-за задержания замторгпреда

«Его обыскали, не предоставили возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиРоссия заявила протест Норвегии после задержания в стране российского заместителя торгового представителя, сообщила пресс-служба посольства, передает RT.В диппредставительстве проинформировали, что замторгпреда был необоснованно задержан 15 августа в ходе встречи с норвежским гражданином.Как отмечается, Москва сделает выводы из этой ситуации.19 августа Норвегия объявила, что высылает российского дипломата в связи со шпионским скандалом.Ранее норвежская полиция сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком».В посольстве России сообщили, что сертификационная компания DNV GL, сотрудником которой является арестованный, имеет многолетний опыт сотрудничества с российским компаниями и ведомствами по нефтегазодобыче и судостроению и такая кооперация никогда не вызывала у Осло вопросов.