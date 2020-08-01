"Мир Луганщине" организовал праздник с подарками для детей прифронтового Первомайска (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели развлекательную программу с вручением подарков детям, проживающим в прифронтовых Первомайске и поселке Сокологоровка, входящем в его состав. Об этом сообщила пресс-служба ОД."В поселке городского типа Сокологоровка и Первомайске 19 августа в рамках акции "Мир Луганщине – с заботой о детях!" активисты проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" провели развлекательную программу для детей, проживающих на прифронтовых территориях. Мероприятие прошло в дошкольном образовательном учреждении ясли-сад "Колобок" имени воина-интернационалиста Анатолия Сытникова, а также в Центре внешкольного образования", - говорится в сообщении.На мероприятии присутствовали глава администрации Первомайска Николай Токарев и руководитель исполкома Первомайского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Сергей Колягин."Сегодня активисты проекта "Волонтер" приехали к нам в гости, дабы показать развлекательную программу для детей прифронтовых территорий. После того, как волонтеры показали свою программу, дети в ответ показали гостям сказку и свои таланты", – сказал Колягин.Дети пели, танцевали, водили хороводы, записывали свои заветные мечты на доске желаний, а затем получили сладкие подарки."В основном, все детки рисуют солнышко или цветочки, а кто умеет писать – те пишут слово "Мама". Я думаю, что они мечтают о том, чтобы у них все было хорошо и также ясно, как солнышко", - рассказала о рисунках детей активистка проекта Милана Гладченко.Помощник руководителя проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Анастасия Дробязкина отметила, что в Первомайске прошло финальное мероприятие в рамках акции."Мы охватили 150 детей. Это город Брянка, Южная Ломоватка, Первомайск. Также такие же мероприятия проходили в июне месяце – это были еще два прифронтовых поселка Славяносербского района и Кировска. Я думаю, мы также будем и дальше посещать такие места, потому что этим летом они никуда не могли выехать. Мы сами понимаем, что это прифронтовые города, и жизнь (в них) немножко тяжелее", – проинформировала она.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.19 августа — Луганск