Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в украинском НВФ

«В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиПодозреваемого в участии в украинском незаконном вооружённом формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана» задержали в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, передает RT.Как отмечается, 19 августа по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия.Установлено, что в 2016 году мужчина выехал на территорию Украины, где вступил в ряды НВФ, в составе которого прошёл обучение обращению с огнестрельным оружием.В его функциональные обязанности входило осуществление охраны расположения батальона, содействие украинской погранслужбе при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска.Отмечается, что впоследствии он вернулся на полуостров, продолжив поддерживать контакты с НВФ и свою преступную деятельность в батальоне.