На КПВВ в личных вещах нашли и изъяли 200 тыс. гривен



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В ходе осмотра транспортного средства, которое двигалось через линию разграничения КПВВ «Новотроицкое», после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлены средства в сумме 200 тыс грн. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 18:20 40 На контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» на линии разграничения 18 августа сотрудники Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил обнаружили наличные в сумме, которая превышает допустимую для пересечения линии разграничения.Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.«В ходе осмотра транспортного средства, которое двигалось через линию разграничения КПВВ «Новотроицкое», после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлены средства в сумме 200 тыс грн. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 18:20 40

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