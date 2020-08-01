В Луганске столкнулись два автомобиля — три человека пострадало



Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.

Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Sens внезапно почувствовал себя плохо. Он потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в стоящую на обочине машину Opel Zafira.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир Daewoo Sens, женщина 2001 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы.

Происшествия - Сегодня, 18:10 81 В Луганске произошло ДТП, в котором пострадали три человека.Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Sens внезапно почувствовал себя плохо. Он потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в стоящую на обочине машину Opel Zafira.В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир Daewoo Sens, женщина 2001 года рождения.Пострадавшие госпитализированы.Происшествия - Сегодня, 18:10 81

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