В Луганске столкнулись два автомобиля — три человека пострадало
В Луганске произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.
Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Sens внезапно почувствовал себя плохо. Он потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в стоящую на обочине машину Opel Zafira.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир Daewoo Sens, женщина 2001 года рождения.
Пострадавшие госпитализированы.
Происшествия - Сегодня, 18:10 81
Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.
Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Sens внезапно почувствовал себя плохо. Он потерял управление, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в стоящую на обочине машину Opel Zafira.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир Daewoo Sens, женщина 2001 года рождения.
Пострадавшие госпитализированы.
Происшествия - Сегодня, 18:10 81
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