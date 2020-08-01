Курсы по подготовке приемных родителей начнутся в Администрации города с 24 августа



«Желающим принять в свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, следует знать, что данная подготовка является обязательной», — подчеркнули в управлении по делам детей, семьи и молодежи Луганской Администрации.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: улица Пушкина, 8, кабинет 412, телефон — 93-25-82.

За консультацией и организационной помощью по вопросам усыновления, оформления опеки/попечительства, создания приемной семьи, детского дома семейного типа, следует обращаться в управление по адресу: улица Пушкина, 8, кабинет 407, телефон — 93-74-89.

Пресс-служба Администрации города Луганска Удобный город - Сегодня, 17:08 178 Курсы по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, начнут работу в Администрации Луганска с 24 августа.«Желающим принять в свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, следует знать, что данная подготовка является обязательной», — подчеркнули в управлении по делам детей, семьи и молодежи Луганской Администрации.За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:, телефон —За консультацией и организационной помощью по вопросам усыновления, оформления опеки/попечительства, создания приемной семьи, детского дома семейного типа, следует обращаться в управление по адресу:, телефон —Пресс-служба Администрации города Луганска Удобный город - Сегодня, 17:08 178

Метки: {keywords}