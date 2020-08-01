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Курсы по подготовке приемных родителей начнутся в Администрации города с 24 августа

robot Сегодня, 18:300Новости
Курсы по подготовке приемных родителей начнутся в Администрации города с 24 августа
Курсы по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, начнут работу в Администрации Луганска с 24 августа.
«Желающим принять в свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, следует знать, что данная подготовка является обязательной», — подчеркнули в управлении по делам детей, семьи и молодежи Луганской Администрации.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: улица Пушкина, 8, кабинет 412, телефон — 93-25-82.
За консультацией и организационной помощью по вопросам усыновления, оформления опеки/попечительства, создания приемной семьи, детского дома семейного типа, следует обращаться в управление по адресу: улица Пушкина, 8, кабинет 407, телефон — 93-74-89.
Пресс-служба Администрации города Луганска Удобный город - Сегодня, 17:08 178

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