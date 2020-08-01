Активисты "Молодой гвардии" благоустроили детскую площадку в прифронтовом Кировске (ФОТО)

Активисты проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и члены Молодежного совета при администрации Кировска в ходе субботника благоустроили в прифронтовом городе детскую площадку. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Кировска."Активисты проекта "Молодая гвардия" Кировского теротделения ОД "Мир Луганщине" и представители Молодежного совета при администрации Кировска проводят благоустройство площадок на территории городского парка культуры и отдыха. 19 августа кировские активисты организовали субботник в городском парке в рамках акции "Здоровое поколение", - говорится в сообщении.Собравшиеся очистили от поросли и мусора детскую площадку и покрасили металлические конструкции и элементы."Для меня важно, чтобы дети города чувствовали заботу, для этого мы и стараемся. Сегодня мы красим горку и спортивные снаряды, которые находятся на детской площадке", - сказал координатор проекта "Молодая гвардия" Кировского теротделения ОД Вадим Слободенюк.Он отметил, что данная детская площадка пользуется популярностью у жителей прифронтового города.Напомним, депутаты Народного Совета ЛНР, активисты общественного движения "Мир Луганщине" и жители Луганска запустили программу по восстановлению детских площадок, первым объектом стала площадка в столичном городке завода ОР.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.19 августа — Луганск