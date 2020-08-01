Отсутствие электроснабжения в Луганске 20 августа.
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 20 августа будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого района Луганска, поселков Екатериновка и Юбилейное в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
проезд 4-й Аэродромный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
проезд 6-й Аэродромный, 1, 2б, 2в, 2 г, 3, 5;
проезд 8-й Аэродромный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;
улица Волгоградская, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143;
улица Галицкого, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
улица Джамбула, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 77;
переулок Джамбула, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
улица Кавказская, 58, 75, 77;
улица Лебедева-Кумача, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78;
переулок Нахимова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
улица Нахимова, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202;
улица Тома Муни, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40.
В поселке Екатериновка без электричества останутся:
улица Артемовская, 1-41;
улица Новая, 60-100, 129-151, 104-132;
улица Союзная, 1-41, 45-63;
улица Агрономическая, 130-194, 165-227, 194а-204;
улица Кирова, 72-104, 73-113, 1б, 1-59а, 2-70, 61-73а;
улица Новая, 2а-22, 34, 1а-51б, 42, 44, 53, 132г-138, 142, 203-217, 153-201;
переулок Новый, 3, 4, 5, 6;
улица Союзная, 41-45, 71-81, 85;
переулок Теннистый, 1-7, 2-8;
переулок Центральный, 10, 12, 16, 9, 13а, 15, 17;
улица Агрономическая, 2-44а, 46а, 48а, 29-83, 87-125а, 44-80;
переулок 2-й Агрономический, 2-14;
улица Центральная, 86-122, 103-141, 122а-172а, 143-195, 172-210, 197-233.
В поселке Юбилейное - улица Артемовская.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:35 132
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
проезд 4-й Аэродромный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
проезд 6-й Аэродромный, 1, 2б, 2в, 2 г, 3, 5;
проезд 8-й Аэродромный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;
улица Волгоградская, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143;
улица Галицкого, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
улица Джамбула, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 77;
переулок Джамбула, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
улица Кавказская, 58, 75, 77;
улица Лебедева-Кумача, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78;
переулок Нахимова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
улица Нахимова, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202;
улица Тома Муни, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40.
В поселке Екатериновка без электричества останутся:
улица Артемовская, 1-41;
улица Новая, 60-100, 129-151, 104-132;
улица Союзная, 1-41, 45-63;
улица Агрономическая, 130-194, 165-227, 194а-204;
улица Кирова, 72-104, 73-113, 1б, 1-59а, 2-70, 61-73а;
улица Новая, 2а-22, 34, 1а-51б, 42, 44, 53, 132г-138, 142, 203-217, 153-201;
переулок Новый, 3, 4, 5, 6;
улица Союзная, 41-45, 71-81, 85;
переулок Теннистый, 1-7, 2-8;
переулок Центральный, 10, 12, 16, 9, 13а, 15, 17;
улица Агрономическая, 2-44а, 46а, 48а, 29-83, 87-125а, 44-80;
переулок 2-й Агрономический, 2-14;
улица Центральная, 86-122, 103-141, 122а-172а, 143-195, 172-210, 197-233.
В поселке Юбилейное - улица Артемовская.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:35 132
Метки: {keywords}