Жители ЛНР могут рассчитывать на помощь в получении гражданства РФ – депутат МП

Наиболее пострадавшие от украинской агрессии жители Республики могут рассчитывать на поддержку государства и общественности при получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом заявила педагог, депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР Елена Курипченко.

Она отметила, что "получение гражданства Российской Федерации для абсолютного большинства жителей Луганской Народной Республики было и остается заветным желанием".

"Очень важно, что на сегодняшний день наиболее пострадавшие от украинской агрессии граждане могут надеяться на поддержку государства и общественности, в том числе жители прифронтовых территорий, военнослужащие и их семьи, участники боевых действий могут получить материальную помощь на получение российского гражданства от общественного фонда "Созидание", - сказала Курипченко.

Она подчеркнула, что "та деятельность, которую ведет эта организация, крайне важна" для жителей Республики, "она в очередной раз доказывает, что при любых трудностях жители Донбасса остаются человечными и всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто больше всего в этом нуждается".

"В 2014 году каждый из нас четко определил для себя вектор дальнейшего развития, мы выбрали путь интеграции с Российской Федерацией, подтвердили свою приверженность Русскому миру. Безусловно, после тех ужасов, которые натворили на нашей земле украинские каратели, в Донбассе не осталось сомневающихся, не осталось тех, кто хотел бы видеть над нашими городами украинские флаги", - резюмировала депутат Молодежного парламента.

Общественный фонд "Созидание" оказывает материальную помощь для получения гражданства Российской Федерации жителям прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии ВСУ, военнослужащим (в том числе и бывшим), а также членам их семей, проживающим на прифронтовых территориях, семьям погибших военнослужащих, проживающим на прифронтовых территориях, малообеспеченным лицам (нетрудоспособным, инвалидам и иным людям, имеющим справку о статусе малообеспеченного, выданной управлением труда и социальной защиты населения города/района), проживающим в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины (в том числе проживающие на линии соприкосновения).

Организация не возмещает средства, затраченные на уплату государственной пошлины в размере 3,5 тыс. руб. за вступление в гражданство Российской Федерации до вступления в силу закона, освобождающего от ее уплаты жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

Подробную информацию о деятельности фонда "Созидание" можно получить по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 27, по номерам телефонов горячей линии: +38 (072) 177 77 09; +38 (066) 119 04 45, по электронному адресу: of-sozidanie@yandex.ru, а также в официальном сообществе организации в социальной сети "ВКонтакте".

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. По состоянию на 7 августа 2020 года более 124 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

19 августа — Луганск