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Су-27 сопроводил самолёты-разведчики ВМС США над Чёрным морем

Sergey Вчера, 20:0044Новости
Су-27 сопроводил самолёты-разведчики ВМС США над Чёрным морем
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Чёрным морем, передает RT.
Как сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации, средства контроля воздушного пространства обнаружили над Чёрным морем две воздушные цели, приближающиеся к российской границе.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.
Ранее сегодня российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США.
После разворота американского самолёта российский вернулся на базу.

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