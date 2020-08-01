Су-27 сопроводил самолёты-разведчики ВМС США над Чёрным морем

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Фото: РИА НовостиРоссийский истребитель Су-27 сопроводил самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Чёрным морем, передает RT.Как сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации, средства контроля воздушного пространства обнаружили над Чёрным морем две воздушные цели, приближающиеся к российской границе.Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.Ранее сегодня российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над Балтийским морем.Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США.После разворота американского самолёта российский вернулся на базу.