Байден призвал к невмешательству России в дела Белоруссии

«США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к честным выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась, — дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров», — написал он в своём Twitter.

Фото: © Saul Loeb / AFPБывший вице-президент Джо Байден, утверждённый кандидатом в президенты США, заявил, что американская сторона должна поддержать призыв Светланы Тихановской к проведению справедливых выборов в Белоруссии, а также сказать России, чтобы «она не вмешивалась», передает RT.Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной, заявив, что США внимательно следят за происходящим.Кроме того, он отметил, что США считают недостаточным уровень демократии в Белоруссии и обсудят с Россией ситуацию в стране в подходящее время.