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Украина и Грузия подписали программу сотрудничества в сфере обороны

Sergey Вчера, 20:3047Новости
Украина и Грузия подписали программу сотрудничества в сфере обороны

Главы Министерств обороны Украины и Грузии Андрей Таран и Иракли Гарибашвили подписали программу сотрудничества двух стран в сфере обороны.
Как передаёт пресс-служба украинского Минобороны, 19 августа начался визит украинской делегации в Грузию, сообщает RT.
В рамках визита прошла двусторонняя встреча Тарана и Гарибашвили.
«По результатам совместной работы стороны согласовали и подписали программу сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии», — указано в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и развитие сотрудничество в формате НАТО — Грузия — Украина.

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