Конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик ГП "Луганскгаз" прошел в Ровеньках (ФОТО)

Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик государственного предприятия (ГП) "Луганскгаз" прошел в Ровеньках. Об этом сообщила пресс-служба ГП."19 августа 2020 года в Ровеньках состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства "Лучший сварщик ГП "Луганскгаз. Традиционно в соревновании свои умения показали лучшие представители профессии из всех 12 структурных подразделений предприятия", - говорится в сообщении.В церемонии открытия конкурса приняли участие представители руководства "Луганскгаза" во главе с гендиректором Татьяной Богородько, и.о. главы администрации Ровеньков Андрей Рубанцов, представители Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР, Луганского линейного производственного управления магистральных газопроводов."Всех вас здесь объединяет любовь к своей профессии. Сварщики – это мужественные и сильные духом люди, которые не боятся тяжелой работы. Ваш труд – основополагающая деятельности множества сфер жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и производства", - обратилась к участникам состязания Богородько.Она выразила уверенность в том, что каждый сотрудник "достойно проявит себя и продемонстрирует отличную подготовку"."Основным объектом для проведения конкурса была выбрана теплотрасса длиной 288 метров, расположенная в городе Ровеньки. В ходе испытаний участникам было необходимо продемонстрировать мастерство сварочного дела, знание теоретической базы, оперативность при выполнении работ, а также укомплектованность автомобиля", - сообщила пресс-служба.Основной задачей для команд стало выполнение двух швов (внутреннего и внешнего) на трубопроводе диаметром 219 мм. Все команды слажено и оперативно справлялись с поставленными задачами, за качеством решения которых внимательно следила экспертная комиссия.Результаты конкурса будут опубликованы после проведения экспертизы на соответствие швов лабораторным нормам. Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности Луганской Народной Республики.Представитель команды управления "РовенькиТепло" Олег Корнюшин отметил, что участие в соревновании позволило сравнить собственную методику работы с работой коллег из других структурных подразделений, а также приобрести опыт."Я очень рад участвовать в подобных конкурсах, ведь они помогают совершенствовать навыки и профессиональное мастерство. Сегодня мне удалось не только выполнить все задания, но и пообщаться с моими коллегами. Спасибо руководству предприятия за эту бесценную возможность!" – сказал сварщик.На предприятии напомнили, что соревнования лучших сварщиков "Луганскгаза" проходят ежегодно в целях возрождения престижа рабочих профессий, а именно одной из ключевых в деятельности ведомства.19 августа — Луганск