Киев саботирует работу по обустройству пунктов пропуска в Счастье и Золотом – Кобцева

Украинская сторона саботирует работу по обустройству контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого. Об этом по итогам состоявшихся видеоконференций Контактной группы и ее профильных подгрупп ЛИЦ заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."На сегодняшний день со стороны Республик ведутся активно работы по созданию инфраструктуры (пунктов пропуска). Договоренность была обозначена, что ведутся работы зеркально (с Украиной). Работы, которые выполняются со стороны Республики, подтверждает в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а с украинской стороны не ведется никаких работ", - сказала она.Кобцева сообщила о том, в ходе видеоконференции гумподгруппы на вопрос о том, почему работы не ведутся, представители украинской стороны ответили, что "Украине необходим меньший период времени для создания инфраструктуры (пунктов пропуска)"."Таким заявлением они практически ушли от ответа на этот вопрос. То есть та договоренность, которая была обозначена изначально о зеркальности выполнения работ сторонами, украинской стороной нарушена", - заявила представитель Республики.Она отметила, что также "ставит под сомнение реализацию со стороны Украины какого-либо вида договоренностей, в том числе и по открытию дополнительных пунктов пропуска в районе населенных пунктов Счастье и Золотое" постановление Верховной Рады о проведении осенью 2020 года местных выборов, которое противоречит Минским соглашениям. В данном постановлении, в частности, Киев называет условием проведения голосования передачу Украине контроля над границей Республик с РФ, ликвидацию Народных милиций ЛНР и ДНР и введение в действие на всей территории Донбасса нынешних украинских законов. Данные требования прямо противоречат Минским соглашениям, которые предполагают предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса, лишь после чего возможно решение вопроса о передаче контроля над границей.Напомним, ЛНР в рамках достигнутых на Минских переговорах соглашений 11 июля начала работы по оборудованию КПВВ на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.С предложением об открытии КПВВ в районе Счастья, которое высоко оценили представители ОБСЕ, ЛНР выступила на Минских переговорах еще в 2017 году, однако до настоящего времени Украина манипулировала своими обязательствами в вопросе организации новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья и тормозила подготовку к их открытию.В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. После подрыва киевскими силовиками одного из его пролетов в начале 2015 года движение по мосту осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в июле 2019 года. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года, однако движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему невозможно до сих пор из-за того, что Киев в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно заузил ширину сооружения.Автомобильные пункты пропуска через линию соприкосновения на Луганщине отсутствуют из-за позиции Киева. Помимо больших неудобств для жителей региона это также не позволяет организовать доставку гуманитарных грузов в Республику транспортом.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.19 августа — Луганск