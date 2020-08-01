Синоптики прогнозируют днем 20 августа в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 20 августа будет колебаться от 13 градусов тепла ночью до 32 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 19 августа до 21:00 20 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 августа метеорологи отмечали в 1884 году – плюс 5,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1949 и 2007 годах и составляла плюс 37 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 августа – 04:48, время захода – 20:01. Продолжительность светового дня составит 15 часов 13 минут.

По предварительному прогнозу, 21 августа сохранится сухая, умеренно теплая погода. 22 августа влияние холодного атмосферного фронта обусловит облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков; температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

19 августа — Луганск